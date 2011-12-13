В Апеляційному суді - п'ять захисників проти трьох прокурорів

Апеляційний суд Києва у складі колегії трьох суддів - Олени СІТАЙЛО, Ольги ЮРДИГИ і Тетяни ФРИЧ - розпочав розгляд по суті скарги екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок суду першої інстанції у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відбувається за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

За рішенням суду здійснюється повне технічне фіксування процесу. Засідання транслюється в окрему залу, у якій перебувають журналісти.

У процесі беруть участь захисники – Олександр ПЛАХОТНЮК, Юрій СУХОВ, Микола СІРИЙ, Микола ТИТАРЕНКО і донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО-КАРР. Чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр до суду не з`явився.

Сторону державного обвинувачення представляють Олександр МИКИТЕНКО, Лілія ФРОЛОВА, Михайло ШОРІН.

Представником цивільного позивача у справі – НАК "Нафтогаз України" – виступає Вадим КУНИЦЬКИЙ.