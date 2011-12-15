Пластуни привезуть до Луцька Вифлеємський вогонь миру. Волиняни отримають його з місця народження Ісуса Христа від польських харцерів 19 грудня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської округи Пласту.

Як зазначено в повідомленні, Вифлеємський вогонь миру постійно палає на місці народження Ісуса Христа, а напередодні Різдва скаути поширюють його по всій Європі. В Україні цю місію вже тринадцятий рік поспіль виконують члени Національної скаутської організації України «Пласт». Естафетою до Луцька Вогонь потрапить від польських харцерів. Традиційна зустріч на Бузі відбудеться 19 грудня на міжнародному пункті перетину кордону Устилуг-Зосін.

20 грудня у Кафедральному Соборі св. Петра і Павла пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру римо-католицькій громаді міста, щоб християни, які святкують Різдво за григоріанським календарем, могли запалити на Святу Вечерю свічку тепла, миру та злагоди.

Участь у передачі братимуть також учасники проекту «Від Миколая до Василя – казкові дні для дітвори». Проект має на меті забезпечення цікавого та змістовного дозвілля дітям, які можуть бути позбавлені належної батьківської турботи у святковий період.

Передача Вифлеємського вогню миру лучанам відбудеться 5 січня на Театральному майдані. До спільної молитви будуть запрошені представники усіх християнських конфесій Луцька.

Довідка УНІАН. Акція передачі Вифлеємського вогню миру була започаткована у 1986 році австрійською телерадіокомпанією ORF з міста Лінц. Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу взяли в свої руки скаути. До Європи Вогонь із Вифлеєму привозять літаком австрійські скаути, а вже з Відня він мандрує із рук в руки Європою.