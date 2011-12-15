Донецька міліція взяла в облогу стілець, який належить нардепу

У Донецьку, у громадській приймальні народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА, розташованій у наметі біля регіонального управління Пенсійного фонду, попри перешкоди правоохоронців, відбувається прийом громадян.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила правозахисниця Марія ОЛІЙНИК, яка присутня на місці подій.

За її словами, помічник народного депутата А.ГРИЦЕНКА – Олександр ГЕВЕЛЄВ на момент приходу правоохоронців встиг натягнути підлогу у наметі, в якому повинна була розташуватися громадська приймальня, але потім міліція втрутилася і не дала повністю встановити намет. Тоді, не почувши якихось пояснень від міліції, О.ГЕВЕЛЄВ поставив стілець на підлогу намету і розпочав у таких «похідних» умовах прийом громадян, що прийшли.

М.ОЛІЙНИК зазначила, що міліція не залишає цю територію. «Близько 20 правоохоронців, незрозуміло задля яких цілей, продовжують чергувати тут», - сказала вона.

Відвідувачі громадської приймальні, не звертаючи уваги на присутність міліції, підходять і передають свої звернення до А. ГРИЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку правоохоронці перешкоджали встановленню намету – громадської приймальні народного депутата України А.ГРИЦЕНКА.

За словами керівника Донецької облорганізації партії «Громадянська позиція», помічника народного депутата А.ГРИЦЕНКА О.ГЕВЕЛЄВА, «вчора було подано у виконком Донецької міськради заяву про те, що ми відновлюємо роботу тієї громадської приймальні народного депутата ГРИЦЕНКА, яку 11 грудня знесли невідомі».

Але сьогодні, коли він став споруджувати конструкцію намету, прийшли представники Донецької міськради і заявили про незаконність цих дій. Коли О.ГЕВЕЛЄВ продовжив установку намету, оскільки рішення суду про заборону на її встановлення немає, прийшли правоохоронці, стали на каркас намету ногами і не дали можливості її встановити. Міліція не пояснила своїх дій.