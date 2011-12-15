Тимченко каже, що українською землею володітиме народ

У прийнятому законопроекті «Про ринок земель» повністю виключено можливість купівлі землі юридичними особами та іноземними громадянами. Про це в інтерв’ю газеті «Факты» розповів голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, для забезпечення земельного суверенітету українською землею володітиме народ.

«Право купувати землі сільськогосподарського призначення буде винятково у громадян України, у держави і територіальних спільнот в особі органів місцевого самоврядування. Це наша жорстка, непохитна позиція!» - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Він також підкреслив, що кожен покупець, незалежно від суми операції, повинен буде надавати податкову декларацію, щоб було зрозуміло, звідки гроші і яким чином вони зароблені.

«Для уникнення зловживань ми також виключили право користування чужою ділянкою і ввели заборону на продаж земель сільгосппризначення державної або комунальної власності, якщо на них немає затверджених схем землеустрою. Крім того, Закон набуває чинності з 1 січня 2013 року, тобто мораторій на землю продовжено ще на рік! – розповів С.ТИМЧЕНКО. – Ми не поспішаємо, адже щоб бути готовими організаційно до такої масштабної реформи, потрібно провести ще багато копіткої і наполегливої роботи. Проте норми закону, що стосуються земель несільскогосподарського призначення, набувають чинності з моменту публікації, а значить, ми нарешті зможемо розблоковувати аукціони з продажу і оренди земель комунальної і державної власності», - додав він.

За словами голови Держагентства земельних ресурсів, ще один важливий момент у «системі безпеки» земельної реформи, необхідний для того, щоб не допустити появи корупційних схем, - виключення фермерських господарств із списку потенційних покупців і прирівнювання їх до фізичних осіб.

«Ми вже давно відстежуємо факти створення в країні фіктивних фермерських господарств, які організовували саме для масової скупки земель. Адже фермерське господарство – це сам фермер і його сім’я, тому для них не матиме ніяких негативних наслідків прирівнювання до фізичних осіб, які також вільно зможуть вести товарне сільгоспвиробництво. Водночас це дозволить поставити серйозну перешкоду тіньовим схемам великих гравців на ринку землі, - переконаний С.ТИМЧЕНКО. - Я можу з упевненістю сказати, що наше земельне законодавство стане одним з найбільш жорстко регламентованих серед європейських країн. Адже зараз найголовніше – навести порядок у цій сфері», - відзначив він.

Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону №9001-д «Про ринок земель». За це рішення проголосували 245 народних депутатів.