Суд оголосив перерву у розгляді ще однієї скарги Тимошенко

Київський апеляційний адміністративний суд оголосив перерву до 19 грудня у засіданні з розгляду скарги адвокатів екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким була скасована постанова Шевченківського райсуду столиці від 2005 року, якою було визнано правомірним використання екс-прем’єром коштів з пластикових карток компанії «Сомалі Ентерпрайсез Ltd».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, колегія суддів КААС під головуванням судді Ігоря ПЕТРИКА задовольнила клопотання адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Бориса НЕЧИПОРЕНКА, який просив витребувати із Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (КНДІСЕ) експертно-економічний висновок, яким визнано законним використання Ю.ТИМОШЕНКО коштів юридичної особи на виробничі потреби корпорації «Єдині енерегетичні системи України» в середині 90-х років, і на підставі якого Шевченківський райсуд прийняв рішення щодо правомірності цих дій.

У своєму клопотанні адвокат зауважив, що під час розгляду справи Окружним адміністративним судом Києва за заявою заступника генерального прокурора Михайла ГАВРИЛЮКА про необхідність поновити розгляд справи через нові обставини адвокат не міг у повній мірі ознайомитися з матеріалами справи. І лише, як сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, після оголошення рішення Окружного адміністративного суду Києва він виявив, що у матеріалах справи Шевченківського райсуду з невідомих причин відсутній вказаний вище висновок КНДІСЕ.

«Таким чином, ми вважаємо, що матеріали справи Шевченківського суду після прийняття ним рішення були сфальсифіковані, а отже - постанова Окружного суду винесена на підставі сфальсифікованих матеріалів», - сказав адвокат.

Крім того, він попросив суд долучити до матеріалів справи акти доручення, які були укладені між Ю.ТИМОШЕНКО та компанією «Сомалі Ентерпрайсез Лімітед» на використання нею коштів із пластикових карток компанії для виробничих потреб ЄЕСУ.

Адвокат при цьому звернув увагу, що ця угода була укладена з Ю.ТИМОШЕНКО 16 серпня 1995 року.

Заслухавши думки сторін - учасниць процессу, суд вирішив долучити надані документи до матеріалів справи.

Водночас Б.НЕЧИПОРЕНКО заявив ще одне клопотання, у якому просив суд ухвалити рішення про необхідність викликання до зали судових засідань його довірителя – Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки через її перебування у СІЗО він не має можливості зустрічатися з нею, отримувати якісь доручення, пояснення, проводити консультації, а отже - усе це у рамках розгляду заявленої скарги має відбутися безпосередньо у залі КААС.

Проте суд поки не розглянув це клопотання.

Наступне судове засідання має розпочатися об 11.30 у понеділок, 19 грудня.