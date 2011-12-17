Як відео з камери Тимошенко потрапило в Інтернет?

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА не виключає, що буде розслідування, яким чином зйомка камери Юлії ТИМОШЕНКО потрапила в Інтернет. Водночас він не вбачає в цьому чогось неприродного.



В ефірі телеканалу «Інтер». В. ПШОНКА сказав, що Генпрокуратура розслідує, як в Інтернет потрапило відео камери Юлії ТИМОШЕНКО. За його словами, це була зйомка «тієї палати, де перебуває ТИМОШЕНКО». За його словами, зйомка була проведена на прохання медиків, які побували у хворої.



"У цю комісію МОЗ входив і перший заступник головного санітарного лікаря України. Він оглядав, дійсно, стан палат, стан камери, яка значиться за ТИМОШЕНКО. І, більше того, попросив, щоб були фотографії або зйомка, для того, щоб все це було зафіксовано". При цьому В. ПШОНКА додав: «Цілком цивілізовано».



Він підкреслив, що «треба дослідити: як воно (відео. - УНІАН) потрапило в Інтернет", уточнив він. За його словами, вже є в Генпрокуратурі звернення з цього приводу. В. ПШОНКА сказав: "Ми подивимося, як це виявилося в Інтернеті". Водночас додав, що раніше багато було розмов у яких умовах утримується Юлія ТИМОШЕНКО. За його словами« тут немає нічого такого неприродного», що була можливість «реально подивитися в яких умовах вона перебуває».