Грищенко присягається, що готовий до відставки в будь-який момент

Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що готовий піти у відставку з посади міністра закордонних справ України, як і будь-який член уряду.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він піти у відставку 21 грудня, після саміту "Україна-ЄС".

За словами К.ГРИЩЕНКА, йому приємно відповідати на це запитання, оскільки воно передбачуване.

«Кожен міністр цього уряду завжди готовий до відставки, якщо він до цього не готовий, то він не міністр цього уряду", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Ви хочете сказати, що може бути незадоволений Президент моєю роботою? Він може мене звільнити в будь-який момент, це його право, і тут нема жодних питань у мене», - додав він.

Він вважає, що з ЄС створений «відкритий діалог», і «ми готові до будь-яких питань».

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що «кожен міністр який стає на цю посаду, має бути готовий до того моменту, коли він буде відходити з цієї посади».

«Для мене це не вперше. Так що в мене нема питань», - додав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що «в нинішній ситуації, коли Президент вирішує кардинальні, карколомні питання для держави, я маю підставити йому плече. Якщо він вважає, що хтось кращий буде, це його рішення».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що на розширеному засіданні уряду наприкінці грудня будуть зроблені певні кадрові рішення.