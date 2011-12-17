Лікар думає, що «тюремне відео» завдало Тимошенко моральної шкоди

Лікарі вважають, що ніхто не мав права знімати екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у камері Лук’янівського СІЗО без її згоди.

Про це лікарі заявили у програмі Шустер Live в п’ятницю.

Зокрема, голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань Тетяна АЛЕКСАНДРІНА наголосила, що правилами біоетики передбачено погодження таких дій з пацієнтом.

«В нормативних документах пенітенціарної служби також наголошено, що ні підслідні, ні ув’язнені не можуть бути зняті ні на фотоапарат, ні на камеру, якщо вони не дали на це письмову згоду», - сказала лікар.

У свою чергу, керівник відділу лікування та діагностики туберкульозу Благодійного фонду Рината АХМЕТОВА «Розвиток України» Наталя КОЖАН наголосила, що в Україні діє законодавство, яким передбачено таємницю діагнозу та таємницю всіх маніпуляцій, що проводяться з пацієнтом, а також, що без погодження з пацієнтом не можна не тільки показувати його, але і розповідати будь-кому про його стан.

Такої ж думки дотримується голова Громадського конституційного комітету, лікар Юрій ЗБІТНЄВ. «Тут пересікається ряд питань. Коли показали особисто ТИМОШЕНКО, то порушили її особисті конституційні права, і вона може це оскаржувати в судовому порядку через нанесення моральної шкоди», - сказав він.

Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що будь-який пацієнт має право на нерозголошення його діагнозу та на лікування. «Це я твердо знаю», - сказав він.

Водночас він уникнув відповіді на запитання, чи мали право оприлюднювати відео з Ю.ТИМОШЕНКО у камері СІЗО. «Я сказав те, що я сказав», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Інтернеті з`явилося відео, на якому показана камера Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

15 грудня захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до правоохоронних органів з приводу законності підстав для зйомки екс-прем`єра в Лук‘янівському СІЗО.

Захисник звернув увагу на те, що на викладеному в Інтернеті відео чітко видно, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зверталася з проханням припинити відеозйомку, проте на це ніхто не зважав. Він також назвав аморальним оприлюднення цього відео в ЗМІ.

16 грудня у Державній пенітенціарній службі України заявили, що відеозйомка в камері екс-прем`єра проводилася офіційно і без порушень.