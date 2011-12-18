ГР "Вперед": у малого бізнесу один шлях – на Майдан

Хмельницький підприємець з намету, що розміщений біля облдержадміністрації, голова обласного осередку ВГО “Громадянський рух “Вперед” Алім МІЩУК вважає, що дорога малого бізнесу одна – на вулиці та майдани.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

Підприємець спростував твердження, що підприємці Хмельницького «жирують» і навів розклад бізнесу підприємця-спрощенця з ринку.

Зокрема, сплата податків та єдиного соціального внеску за себе та за продавця становить 1200 грн. за місяць; утримання середнього робочого місця на 8 м2 (залежно від ринку) - в середньому 1200 грн.; зарплата продавця – близько 2000 грн./міс.; власний прибуток – 3000 грн./міс.

“Разом виходить близько 8 тисяч гривень. Якщо врахувати, що виручку в червні-липні потрібно ділити на два, а в січні-лютому – взагалі нуль, то так званий, навар в інші місяці має становити 12 тисяч гривень. І при націнці в 20% об’єм реалізації має становити 60 тисяч гривень в місяць. Покажіть мені сьогодні цього підприємця на базарі? А ще є необхідність сплачувати кредити та відсотки по них, утримувати авто хоча б для підвезення краму. От і “хана” малому бізнесу! І куди піти? Дорога одна – на майдан!” –заявив підприємець.

А.МІЩУК переконаний, що вихід у цій ситуації варто шукати у трьох ключових пунктах: «По-перше, зупинити розкрадання держбюджету. По-друге – подолання чиновниками корупції. По-третє – влада має стати відповідальним почесним обов’язком з метою служіння людям, а не кріслом, у ролі вагомого додатку до власного бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку Громадянського руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.

За їхніми словами, «у наметі житимуть та ночуватимуть 10 активістів». Наше завдання – просвітницька робота з населенням. Щоб люди знали, що реально робить діюча влада».

Вони навіть висловили готовність зустріти Новий рік біля облдержадміністрації.