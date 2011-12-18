Нардеп: Януковича очікує доля диктаторів північної Африки

Народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ прогнозує, що після провалу самміту Україна - ЄС 19 грудня, владу очікують масові протести.

Про це депутат заявив в інтерв’ю «5 каналу» в суботу.

За словами С.СОБОЛЄВА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ міг би змінити ситуацію і забезпечити рух України до Європи шляхом проведення справжніх судових процесів щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО. «ЯНУКОВИЧ міг зробити кроки зі свого боку – дати команду тим суддям і прокурорам припинити політичні переслідування, але його не цікавить європейське майбутнє. Його цікавить тільки одне як залишитися при владі. Але в цій ситуації після 19 грудня це вже буде вирішувати не ЯНУКОВИЧ, це питання буде вирішувати вулиця», - додав він.

С.СОБОЛЄВ зауважив, що БЮТ основну свою роботу буде проводити поза парламентом, оскільки в Верховній Раді не вдається знайти діалогу з більшістю. «Сьогодні абсолютно інша стратегія. З цим режимом можна боротися законними конституційними методами, але не в стінах парламенту», - сказав С.СОБОЛЄВ. При цьому він додав, що «ЯНУКОВИЧА як диктатора очікує доля диктаторів північної Африки».