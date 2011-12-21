Азаров пояснив, чому так складно йдуть переговори з Росією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в разі досягнення домовленості з Росією про нову ціну на газ параметри проекту державного бюджету на 2012 рік будуть переглянуті на спеціальному засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Я пропоную, якщо компроміс буде досягнуто, буквально найближчим часом зібрати засідання уряду і розглянути необхідне рішення в комплексі, включаючи проект державного бюджету на 2012 рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, ціна природного газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 дол. за тисячу кубометрів. Уряд України закладає в проект бюджету на 2012 рік, який готується до другого читання в парламенті, середньорічну ціну на російський газ на рівні 416 дол. за тисячу кубів.

Разом з тим сьогодні М.АЗАРОВ заявив про прогрес у переговорах з РФ щодо перегляду газових контрактів.

«Вчора відбувся черговий раунд переговорів з керівництвом Російської Федерації щодо перегляду контракту на постачання газу. Зроблено черговий крок для зближення позицій», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що переговори йдуть складно у зв’язку з тим, що газовий контракт є вкрай невигідним для України, та навпаки – вкрай вигідним для Росії.

«Ми повинні це зрозуміти. Ми шукаємо позитивне рішення, хочемо знайти необхідні юридичні формулювання, які будуть довготерміновим фундаментом для розвитку нашої економіки. Зрозуміло, що такі рішення будуть компромісними», - наголосив прем’єр-міністр.

«Від цієї роботи, від рішень, які будуть вироблені, буде залежати економічний розвиток України в цілому і параметри бюджету, на наступний рік зокрема», - зазначив М.АЗАРОВ.