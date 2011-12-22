Нардеп: Москва має намір влаштувати Києву другий газовий бліц-криг

Прийняття урядом проекту бюджету зі старою ціною на газ свідчить про те, що Росія уже не піде на поступки Україні у газовому питанні.

Таку думку висловив у ефірі «5 каналу» народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК, повідомляє прес-служба депутата.

«Ще зранку у середу в Миколи АЗАРОВА були сподівання, що будуть досягнуті якісь домовленості по газу. А вже ближче до вечора стало зрозуміло – Росія на поступки не піде і, на жаль, потрібно приймати ту ціну на газ, яка є», - сказав він.

Депутат також наголосив, що причини газових невдач України криються не тільки в угодах, які колись уклала Юлія ТИМОШЕНКО, а «в тій легкості, з якою були укладені Харківські угоди минулого року».

«Росія пам’ятає, як легко вона тоді досягла своєї стратегічної мети. І вона не розуміє, чому не може повторити той бліц-криг. Тому зараз вона буде додушувати, буде додавлювати», - переконаний В.МАТЧУК.

При цьому нашоукраїнець не погодився із думкою прем’єра Росії Володимира ПУТІНА про те, що Україна «п’є кров» у Росії.

«Ситуація перевернута з ніг на голову. Тому що саме Росія через Газпром висмоктує соки з України. Україна є найбільшим споживачем російського газу. Ми споживаємо газу більше, ніж Німеччина та Польща. І тим не менше, ми платимо найвищу ціну за російський газ», - зауважив він.