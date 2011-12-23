Посол: США підтримуватимуть процес інтеграції України з ЄС

Сполучені Штати Америки рішуче підтримуватимуть процес інтеграції України з Європейським Союзом.

Про це в інтерв’ю газеті “День” сказав посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

“У мене є багато ідей щодо американсько-українських відносин. Я радше скажу, що Сполучені Штати рішуче підтримуватимуть процес інтеграції України з Європейським Союзом. Уряд України в даний час завершив, як ми бачили у понеділок на саміті, глибоку і всеохоплюючу Угоду про вільну торгівлю та Угоду про асоціацію. Нас це тішить. Ми знаємо, що ще залишається робота в областях, які було відзначено у спільній заяві. Але це позитивний крок”, – зазначив посол.

“Я хотів би додати ще одне. Минулої п’ятниці Президент ЯНУКОВИЧ зустрічався з дипломатичним корпусом в Українському домі. Він сказав нам, що 2011 рік був роком Європи для України, але і 2012 рік також буде роком Європи через Чемпіонат Європи з футболу. Коли я слухав, то подумав про себе: можливо, нам треба 2012 рік також зробити роком поширення європейських цінностей в Україні. Я маю на увазі весь комплекс питань, які лідери ЄС порушували під час перебування в Києві: питання верховенства права, проведення вільних і справедливих виборів в жовтні наступного року до Верховної Ради, що дуже важливо для України, розбудову незалежної судової системи. Всі ці речі я вважаю фундаментальними для розбудови України як сучасної і процвітаючої європейської держави”, – зауважив Дж.ТЕФФТ.