Кириленко - про вихід з фракції Забзалюка: це шок

Народний депутат України («БЮТ-Батьківщина») Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що вихід Романа ЗАБЗАЛЮКА зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина" став шоком інших членів фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє оголошення головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ відповідної заяви Р.ЗАБЗАЛЮКА.

«Це шок», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

На запитання, чи міг Р.ЗАБЗАЛЮК вийти зі складу фракції у зв’язку зі зміною її керівництва. І.КИРИЛЕНКО наголосив: «Ні. Категорично ні. Не пов’язуйте це з цим».

На прохання прокоментувати чутки про те, що Р.ЗАБЗАЛЮК нібито хворіє й перебуває за кордоном на операції, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Не можу сказати, що за кордоном, але те, що він хворіє, це правда». «Ви знаєте, що він пройшов досить непросту школу й у військах відповідних», - додав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, він «досі не вірить» в те, що Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов із фракції.

На запитання журналістів, чи не спілкувався він на днях із Р.ЗАБЗАЛЮКОМ, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Я позавчора набирав його, але не отримав відповіді. Це для мене була дивина. Те, що не було дзвінка зворотного, мене насторожило. Але насторожило з точки зору здоров’я».

Він зазначив, що жоден з членів фракції не знав про те, що Р.ЗАБЗАЛЮК написав заяву про вихід, тому «це шок для кожного з нас».

«Така людина пішла. Мені важко з цього приводу щось коментувати», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, на пленарному засіданні голова Верховної Ради В.ЛИТВИН повідомив, що народний депутат Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов із фракції "БЮТ-Батьківщина".

Причини виходу Р.ЗАБЗАЛЮКА із фракції невідомі.