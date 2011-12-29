Власенко: як можна етапувати Тимошенко, якщо вона не може ходити

Захисник екс-прем’єра, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій ВЛАСЕНКО наголошує, що немає жодних юридичних підстав для переведення Юлії ТИМОШЕНКО із СІЗО до колонії у зв’язку з тим, що відбуваються слідчі дії по інших справах, а також у зв’язку зі станом її здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина»,за словами С.ВЛАСЕНКА, «нам не відомо, коли саме, але нам стало відомо про те, що це (етапування) вирішено зробити терміново до Нового року: або сьогодні вночі, або завтра зранку».

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що завтра з самого ранку він буде у слідчому ізоляторі, щоб з’ясувати, чи там ще перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нашій бандитській державі захист ні про що не інформують. Все відбувається вночі, за зачиненими дверима, а ми дізнаємося постфактум. Я не виключаю, завтра можу прийти і постукати у порожні двері», - сказав адвокат.

Як повідомив С.ВЛАСЕНКО, він нещодавно повернувся із СІЗО, де бачився з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона знаходиться у ліжку і вставати не може. Сьогодні зранку її оглядав медичний консиліум, який зафіксував, що вона самостійно пересуватися не може», - повідомив він.

«Стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО не дозволяє її етапувати. Як її можна етапувати, якщо вона не може ходити?», - обурився адвокат.