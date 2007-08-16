БЮТ підозрює, що регіонали обмежаться репризами в стилі Дмитра Нагієва

БЮТ називає ініціативи Партії регіонів щодо статусу народного депутата “неприкритим популізмом”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Чергові ініціативи, з якими знову широкоголосо виступила Партія регіонів, настільки популістські, що з`являються обгрунтовані підозри: ця політична сила вирішила відверто глузувати з усієї України. Мовляв, так, ми відверто сміємося над вами, але наші виборці за нас проголосують, що б ми не говорили і що б ми їм не обіцяли”, йдеться в повідомленні.

Особливо, зазначають в БЮТ, “потішила ініціатива будівництва гуртожитку для депутатів в тому районі, де не буде метро”. “І, - хочеться продовжити, - урочисто поселити в цей гуртожиток народного депутата 6-го скликання Віктора ЯНУКОВИЧА, виселивши його з 136-ти гектарів землі, на якій розташована резиденція «Межигір`я». Та й де, цікаво, пан КОЛЕСНІКОВ бачив востаннє народного депутата в метро, і коли сам катався на метрополітені?”, - додає прес-служба БЮТ.

В БЮТ переконанні, що зрівняння заробітної плати депутата з середньою по країні є “контраверсійною ідеєю”, оскільки 90% депутатського корпусу навіть не помітять подібного “утиску”, навіть якщо матимуть “зарплату хоч до десяти гривень”.

В повідомленні наголошується також, що створення партійної каси за рахунок внесків спонсорів непотрібне, оскільки “така каса вже є і дуже ефективно працювала під час спроб формування конституційної більшості у розпущеній Верховній Раді”.

“Розуміючи, що Партія регіонів взяла за основу своїх передвиборчих програм радикальний популізм, ми навіть не закликаємо їх одуматися. Ми звертаємося до громадян з проханням уважно аналізувати обіцянки політиків під час виборчої кампанії і розрізняти – де реальні наміри, а де шоу і цирк. Схоже, Партія регіонів так і не представить нормальної програми розвитку країни (бо її досить немає навіть в уряду ЯНУКОВИЧА), а обмежиться черговими репризами в стилі телепрограми „Окна” Дмитра Нагієва”, підсумовує прес-служба БЮТ.

Як відомо, сьогодні народні депутати України 5 скликання Борис КОЛЕСНІКОВ і Ганна ГЕРМАН провели прес-конференції на тему: “Статус народного депутата України – які зміни пропонує Партія регіонів”, де оприлюднили позицію Партії регіонів щодо обмеження недоторканності та пільг для чиновників.

Зокрема, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, Партія регіонів пропонує побудувати в Києві для народних депутатів гуртожиток на 450 місць. При цьому він зауважив, що ця будівля має бути розташована в Лівобережній частині Києва, у тому районі, де до метро треба добиратися трьома тролейбусами.