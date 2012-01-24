В Азарова назвали абсурдом дані, що він міг написати заяву про відставку

Прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО називає абсурдом і провокацією інформацію ЗМІ про те, що глава уряду нібито подавав заяву про свою відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛУК’ЯНЕНКО повідомив сьогодні журналістів.

«Абсурд. Це, на жаль, не перша і не остання провокація щодо прем`єр-міністра. Він людина відповідальна і емоціям не піддається, провокаціям не піддається. Подібні речі йому ні настрою не зіпсували, ні зі шляху не зіб`ють», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

*** Сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що нібито прем`єр-міністр М.АЗАРОВ після відставки міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА також написав заяву про звільнення "за власним бажанням", проте Президент України його відставку не прийняв.