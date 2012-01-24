Азаров згадав, як він «пахав по 18 годин на добу»
"Я вибачаюсь, це не пиво пити..."
Для розгляду змін та пропозицій до законопроекту «Про вищу освіту» буде створено спеціальну комісію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після наради з громадськістю щодо цього законопроекту.
«Максимум пару тижнів доопрацюємо законопроект. Скомплектуйте групу», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому більшість учасників наради висловилися проти відкликання цього законопроекту і тому підтримали пропозицію глави уряду.
М.АЗАРОВ висловився за те, щоб у законопроекті було прописане студентське самоврядування. «Але, звичайно, не безмежне, друзі мої студенти. Я сам пам’ятаю себе студентом, я, грубо кажучи, пахав по 18 годин на добу, йшов з читальної зали о 10 год. вечора кожного дня. Потім, коли пішла робота на кафедрі, йшов і о дванадцятій, і о першій годині ночі. А як же інакше, якщо ти дійсно хочеш стати класним спеціалістом? Я вибачаюсь, це не пиво пити, і не пісні співати. Я кажу, можливо, неприємні речі для студентів, але навчання у виші – це велика праця», - наголосив прем’єр-міністр.