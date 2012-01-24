Власенко каже, що новий суд над Тимошенко будуть замовчувати

Кримінальна справа стосовно діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), у якій обвинувачуваною фігурує екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, налічує 62 томи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Він також заявив, що влада планує прискорити процес ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами цієї справи. За словами адвоката, незважаючи на обсяг і стислі терміни, відведені на ознайомлення з матеріалами, найближчими тижнями ця справа буде передана до суду.

"Я переконаний в тому, що Служба безпеки буде використовувати той самий механізм, який використовувала Генеральна прокуратура у «газовій» справі, коли нам на 25 томів матеріалів справи надали 9 днів. У мене є глибоке переконання, що найближчим часом ця справа буде передана до суду і ми будемо мати черговий абсурдний суд", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На думку адвоката, цей суд «влада буде намагатися замовчувати, наскільки можливо».

Також захисник припустив, що суд відбуватиметься у Харкові, «щоб журналісти не могли потрапити до суду».

"Суд буде у Харкові. Я переконаний в тому, що протягом найближчих тижнів розпочнеться новий судовий процес у справі ТИМОШЕНКО. Я переконаний в тому, що прокуратура буде вимагати 12 років ув’язнення. …Не знаю, яке рішення прийме суд щодо терміну ув’язнення, але це буде свідчити про те, що в Україні, на жаль, відсутнє право, і невинні люди перебувають за ґратами", - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Також адвокат не виключив того, що суд у справі ЄЕСУ, зважаючи на стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, відбуватиметься без її участі.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією «Єдині енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкраданні й замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

В СБУ зауважили, що за епізодами вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн. грн. податків і замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. дол., розслідування триває.