Експерт: Угода про асоціацію з ЄС зазнає дискредитації

Експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО не виключає інформаційної війни навколо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві на Євроатлантичному форумі «Україна та ЄС на порозі нової угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія».

«Я хотів би, щоб ми з суспільством максимально готувалися до того, що у найближчі місяці дискусія щодо угоди про асоціацію стане більш предметною, більш заглибленою у конкретні зобов’язання, які Україна бере на себе. Ми маємо розуміти, що буде щось подібне навіть до інформаційної війни», - сказав О.СУШКО.

За його словами, Російська Федерація добивається, щоб Україна ввійшла до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану. «І тому будуть кинуті певні зусилля на дискредитацію угоди про асоціацію. І, власне, в цьому ми стоїмо на порозі дуже серйозного виклику, який зумовлений нашою потребою, – максимально якісно, змістовно і переконливо подати угоду про асоціацію українському суспільству», - наголосив О.СУШКО.

Він зазначив, що це потрібно для того, аби зробити українців свідомими і зацікавленими у тому, щоб угода про асоціацію набула чинності у максимально стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС 2007 року почали переговори за Угодою про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі. 19 жовтня 2011 року представники України та ЄС завершили переговори щодо створення ЗВТ.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося.

Пізніше МЗС України заявило, що парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС очікується у середині лютого цього року.