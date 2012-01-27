Тарасюк: європейський курс став заручником фобій нинішньої влади

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК констатує стрімке загострення відносин між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав на Євроатлантичному форумі «Україна та ЄС на порозі нової угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія».

«Що стосується відносин України і ЄС, то в останні два роки з приходом нової влади в Україні хочу з жалем констатувати, що відбувається стрімке загострення відносин між Україною і ЄС», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він відзначив також погіршення всіх можливих міжнародних рейтингів щодо України.

«Якщо порівняти всі рейтинги, які мала Україна до 2010 року, чи то з питань прав людини, чи економічної свободи, всі рейтинги свідчать про погіршення ситуації в Україні», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він відзначив, що в Україні відбувається наступ на опозицію.

За його словами, ув’язнення екс-урядовців Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА є уособленням погіршення цієї ситуації.

«За цим криється бажання помсти найбільш рейтинговому політичному опоненту і намагання не допустити його до політичних змагань під час парламентських виборів», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, євроінтеграційний курс України, який активно розвивався і був започаткований у 2005 році, практично став заручником політики нинішньої влади і її фобій.

Торкаючись укладення угоди про асоціацію, Б.ТАРАСЮК вважає, що парафування цього документу може відбутися в першому кварталі цього року.

«Що стосується підписання і ратифікації, маю великі сумніви, що після парламентських виборів ми будемо свідками підписання і ратифікації цієї угоди», - сказав він.

За його словами, все буде залежати від того, чи будуть вибори 2012 року демократичними і вільними.

«Судячи з поведінки нинішньої влади, вона буде все робити для того, щоб підготувати фальсифікацію цих виборів», - додав він.