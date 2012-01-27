Луценко з салом та кількою дозволив Вовку починати суд

Печерський районний суд Києва сьогодні на засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА продовжує оголошувати протоколи з досудовими показами свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання з’ясувалося, що у залі були відсутні захисники Ю.ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО, Ірина ДИТИНКО та прокурор Віктор КЛИМЕНКО.

Звертаючись до учасників процесу, суддя Сергій ВОВК запитав, чи можна продовжувати засідання, у відповідь Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Вранці для «лікування» панкреатиту мені видали сало, кільку в консервах та хліб, а також приїхала «швидка» з двома дефібриляторами (при цьому він не уточнив, куди саме приїхала «швидка» – УНІАН), так що, думаю, що можна».

Також суд оголосив про надходження заяви про смерть свідка ТХОРИКА і заява, що свідок АНДРЕЄВ зараз перебуває в Одесі. Після цього суд на місці вирішив продовжувати засідання і почав зачитувати протоколи допитів свідків.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.