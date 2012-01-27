НС: У справі Луценка суд проігнорував покази шістьох свідків

Печерський районний суд Києва, який розглядає справу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, закінчив стадію допитів свідків й оголошення їхніх показів, наданих під час досудового слідства, і розпочав вивчення матеріалів справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після технічної перерви у засіданні оголосив головуючий на процесі суддя Сергій ВОВК.

У свою чергу, у прес-службі політичної партії «Народна самооборона» журналістам повідомили, що, за їхніми даними, суд з невідомих причин залишив поза увагою покази ще шістьох свідків.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН пояснив журналістам, що, відповідного до визначеного порядку судових процесів, після вивчення матеріалів справи відбудуться допити підсудних, доповнення, дебати, останнє слово, після чого суд піде до нарадчої кімнати для винесення вироку.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.