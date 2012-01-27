Мери послухали Азарова і передумали підвищувати тарифи на ЖКП

Після втручання глави уряду Миколи АЗАРОВА мери міст передумали підвищувати тарифи на послуги ЖКГ, повідомляє сайт «Подробности».

У містах, де недавно були підвищені - на думку Кабміну, необгрунтовано - тарифи на житлово-комунальні послуги, дали задній хід своїм рішенням. Так, вельми відчутне зростання цін очікувалося, приміром у Чернігові – виконавчий комітет місцевої міської ради мав намір підняти їх відразу на 40-63%. Проте мер Чернігова Олександр СОКОЛОВ заявив, що плани переглянуті після заяви М.АЗАРОВА з вимогою відмінити всі рішення про підвищення тарифів. (УНІАН: на засіданнях уряду 18 і 25 січня 2012 року прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ доручав міністру регіонального розвитку і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ розібратися з необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів у деяких регіонах. М.АЗАРОВ доручив місцевій владі відмінити необгрунтоване підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і дав вказівку правоохоронним органам перевірити причини підвищення тарифів).

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, на 70-90% планували збільшити тарифи в Харкові, Сумах і Полтаві.

Сьогодні, 27 січня, виконком Харківської міськради приблизно в півтора рази знизив тариф на квартплату.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі з профспілками М.АЗАРОВ заявив, що органи місцевого самоврядування в деяких регіонах займаються зайвим самоправством у питанні підвищення комунальних тарифів.

Як приклад М.АЗАРОВ навів мера Сум Геннадія МІНАЄВА. «Є такий пан МІНАЄВ – мер Сум. Так він публічно навіть виступив, каже: та що там АЗАРОВ. А ось ми прийняли рішення, і нам АЗАРОВ не указ. Але він (Г.МІНАЄВ) відмінив уже своє рішення. Знайшлося достатньо аргументів, щоб його переконати в тому, що прем`єр-міністр є прем`єр-міністр», - сказав М.АЗАРОВ.

Після телефонної розмови М.АЗАРОВА з губернатором Сумщини Юрієм ЧМИРЕМ, Сумська міськрада відновила дію колишнього рішення про розмір тарифів.

М.АЗАРОВ зазначив, що уряд вживе всі необхідні заходи для непідвищення будь-яких тарифів без вагомих підстав.