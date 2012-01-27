У Азарова передумали урізувати допомогу матерям-одиначкам

Міністерство соціальної політики відкликало з Верховної Ради законопроект щодо позбавлення виплат на дитину матерів-одиначок, чий дохід перевищує середню зарплату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики України, коментуючи публікації деяких ЗМІ.

Законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (реєстр. № 9516 від 29.11.2011), яким передбачалось запровадити адресний підхід при наданні допомоги одиноким матерям, було відкликано з Верховної Ради України за пропозицією Мінсоцполітики ще 12 грудня 2011 року. Це було зроблено для вивчення можливостей більш ефективного надання державної допомоги саме малозабезпеченим одиноким матерям і проведення відповідного громадського обговорення, сказано у повідомленні.

При цьому у Мінсоцполітики зазначили, що на сьогодні лише 10% одиноких матерів декларують доходи, щоб отримати допомогу у розмірі, більшому за мінімальний. Це саме ті матері, які першочергово потребують захисту держави, і саме на них повинне бути спрямоване адресне збільшення державної допомоги.

У даний час жодного урядового законопроекту щодо змін до порядку надання допомоги сім’ям з дітьми, в тому числі й одиноким матерям, у Верховній Раді України немає, підкреслили у міністерстві. Мінсоцполітики наголошує, що усі пропозиції стосовно будь-яких змін до законодавства щодо соціальної підтримки одиноких матерів в обов’язковому порядку обговорюватимуться з громадськими організаціями до внесення на розгляд Верховної Ради України.

«Постійне посилення соціального захисту найвразливіших верств населення (зокрема малозабезпечених одиноких матерів) є одним із пріоритетів роботи Міністерства соціальної політики. Допомога одиноким матерям постійно зростає. Так, якщо у 2011 році її розмір зріс на 10,2%, то у 2012 збільшиться на 15%. При цьому середній розмір допомоги становитиме близько 450 грн.», - нагадується у повідомленні.