«Батьківщина»: Голокост починається з придушення свободи

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту має стати застереженням, до якої біди може призвести авторитаризм, придушення інакодумства, нехтування принципами демократії та людської свободи.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голок осту.

У документі зазначається, що цей сумний день людство схиляє голови у скорботі за мільйонами безневинних жертв Другої світової війни. «Голокост єврейського народу став жахливою трагедією ХХ сторіччя, неспокутним злочином нацистського режиму, який ціною болю і страждань прагнув завоювати увесь світ», - йдеться в заяві.

«В Освенцімі, Бухенвальді, Бабиному Яру та багатьох інших місцях роками працювали фабрики смерті, де у людей відбирали життя за національною приналежністю. З 1933 аж до 1945 року євреїв переслідували та знищували лише через те, що вони були євреями», - зазначили в «Батьківщині» і підкреслили: «Нинішні роковини особливі. Найболючіші. Відповідно до рішення Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй сьогодні ми згадуємо дітей, які стали жертвами Голок осту». «Півтора мільйони дітей були з сатанинською жорстокістю знищено. Медичні експерименти, фізичні тортури, газові камери та розстріли — все це вкладалося у божевільний нацистський план «розв’язання єврейського питання», - нагадали автори заяви.

Вони наголосили, що «пам’ятаючи про страшний Голокост єврейського народу, ми не маємо права забути тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від рук нацистів – таких людей, як сільський священик Омелян Ковч та ще майже дві тисячі наших співвітчизників - праведників світу».

У «Батьківщині» також закликали «піднести молитви за душі безневинних жертв Голокосту, зробити все, щоб ніколи у світі не повторилася подібна трагедія».