Інтелігенція бачить Наливайченка кандидатом у ВР від Тернопільщини

Інтелігенція Тернопільщини пропонує Комітету опору диктатурі висунути громадсько-політичного діяча, екс-главу СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА єдиним кандидатом в народні депутати від опозиції по Бережанському виборчому округу.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні інтелігенції Тернопільщини до Комітету опору диктатурі та української патріотичної громадськості.

«Закликаємо Комітет опору диктатурі визначитися і затвердити Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА єдиним кандидатом від опозиції по Бережанському виборчому окрузі на Тернопільщині. Ми повинні перестати поборювати один одного і спільно працювати на нашу перемогу на благо України», - йдеться у документі.

Крім того, представники інтелігенції приєднуються до звернень громадських організацій і політичних партій, які висловили свою підтримку В.НАЛИВАЙЧЕНКУ, а також до резолюції віча «Захистимо Україну», що відбулося в Бережанах 29 січня 2012 року. Зокрема, в резолюції йдеться про необхідність об’єднання опозиції для формування єдиного виборчого списку та висунення єдиних кандидатів у мажоритарних округах, які визначаться шляхом праймеріз – попереднього народного голосування.

«Вважаємо Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА справжнім патріотом, чиї переконання доведені його справами. Саме він повинен представляти нашу область у Верховній Раді, захищати наші інтереси і національні інтереси України», - підкреслюють підписанти звернення.

Звернення підтримали півсотні авторитетних представників інтелігенції Тернопільщини. Зокрема, поставили свої підписи під зверненням Ігор ОЛЕЩУК, Ольга ЖУЛКОВСЬКА, Михайло БАКАНЧУК, Петро ГОЛИК, Богдан ХАВАРІВСЬКИЙ, Богдан ТКАЧИК, Віктор УНІЯТ, Олександр ВАРАКУТА.