Нардепи збираються на десяту сесію

09:14, 07 лютого 2012
Політика
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Триватиме до 13 липня

Сьогодні відбудеться відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Протягом десятої сесії народні депутати 11 тижнів працюватимуть на пленарних засіданнях; 7 тижнів - у комітетах, комісіях і фракціях; 5 тижнів - з виборцями.

Крім того, постановою передбачено проведення 11 «Годин запитань до уряду».

Завершиться десята сесія парламенту 13 липня 2012 року.

 

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