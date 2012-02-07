Нардепи збираються на десяту сесію
09:14, 07 лютого 2012Політика
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Триватиме до 13 липня
Сьогодні відбудеться відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.
Протягом десятої сесії народні депутати 11 тижнів працюватимуть на пленарних засіданнях; 7 тижнів - у комітетах, комісіях і фракціях; 5 тижнів - з виборцями.
Крім того, постановою передбачено проведення 11 «Годин запитань до уряду».
Завершиться десята сесія парламенту 13 липня 2012 року.
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