Янукович залишив ВР під оплески і вигуки «Ганьба!»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під вигуки народних депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина» «Ганьба!» й оплески «регіоналів» залишив Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом всього його виступу депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" скандували: «Юлі – волю!».

Спочатку В.ЯНУКОВИЧ стояв за трибуною і через скандування опозиціонерів не міг розпочати виступ, але потім все таки почав говорити під ці вигуки.

Після виступу В.ЯНУКОВИЧА голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів подякувати Президентові за те, що він прийшов у парламент і виступив.