Королевська пророкує, що з таким урядом економіка не доживе до осені

Лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює збір 150 підписів депутатів для розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

«Як то кажуть, «риба гниє з голови». Я поставила питання про відповідальність уряду, тому що сьогодні економіка країни нагадує порохову діжку. Чекати, коли вона вибухне, не можна, тому що це може відбутися в будь-який момент. Ми будемо збирати 150 підписів народних депутатів з метою поставити питання про відповідальність Кабміну, бо з таким урядом економіка не доживе до осені», – зазначила депутат.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, весь світ готується до тотальних економічних потрясінь та робить все, щоб зміцнити економіку, а нинішній уряд країни неадекватно оцінює реальні загрози для економіки країни. «У нас же все робиться для того, щоб зруйнувати економіку. Парламент повинен жорстко відреагувати на поточну ситуацію в Україні – аж до відставки уряду», – наголосила лідер УСДП.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого під час Погоджувальної ради Н.КОРОЛЕВСЬКА вимагала заслухати в парламенті інформацію уряду Миколи АЗАРОВА про стан соціально-економічного розвитку за 2011 рік, а також створити Тимчасову спеціальну комісію з підготовки Програми антикризових заходів в економіці України. Депутат зареєструвала у ВР відповідні проекти постанов №9788 і 9606.

Відповідно до статті 87 Конституції України, Верховна Рада України за пропозицією не менше як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу (150 осіб) може розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів України та прийняти резолюцію про недовіру уряду. Питання про недовіру включається до порядку денного сесії Верховної Ради без голосування. Резолюція недовіри Кабміну вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу ВРУ (226 осіб).