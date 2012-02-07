У Верховній Раді погиркалися комуністи з нунсівцями

У Верховній Раді виникла суперечка навколо законопроектів щодо посилення кримінальної відповідальності за наругу над пам’ятниками.

Як передає кореспондент УНІАН, протистояння виникло між фракціями НУ-НС та фракцією КПУ.

Законопроектом «Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України», підготовленим народними депутатами від фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ та Ігорем АЛЕКСЄЄВИМ, передбачалося встановити, що наруга над пам’яттю радянських воїнів-визволителів карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

За даний законопроект проголосували лише 224 (при необхідних 226 - УНІАН) із 405 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Іншим законопроектом з аналогічною назвою, автором якого є В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУНС), передбачалося встановити відповідальність за наругу над могилою учасника боротьби за свободу та незалежність України, похованням жертв репресій та Геноциду також санкцію як і за наругу над братською могилою чи могилою Невідомого солдата.

Цей законопроект також не був підтриманий. За нього проголосували лише 92 (при необхідних 226 – УНІАН) із 406 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати із фракції КПУ і НУ-НС почали збиратися біля трибуни, виникла суперечка.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на голосування питання щодо повернення до розгляду даних законопроектів, але ВР не підтримала це рішення.

В результаті два законопроекти є відхиленими.