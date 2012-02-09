У суді Києва оскаржили встановлення пам’ятника Сталіну у Запоріжжі

Координатор «Оновлення країни» у Запоріжжі Дмитро ХАРЬКОВ подав до Подільського районного суду Києва позов до Центрального комітету Комуністичної партії України щодо законності встановлення пам’ятника Сталіну у Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської ініціативи «Оновлення країни».

Таке рішення було прийнято громадським діячем через те, що 18 листопада 2011 року Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя відмовив у розгляді його позову щодо незаконного встановлення пам’ятника Сталіну, посилаючись на відсутність Запорізького обласного комітету КПУ в реєстрі ЄДРПОУ.

У зв’язку з цим 8 лютого координатор «ОК» перенаправив позовну заяву до Подільського районного суду Києва, змінивши при цьому позивача із Запорізького обласного комітету КПУ на Центральний комітет Комуністичної партії України.

Д.ХАРЬКОВ не виключає, що до ухвали Запорізького суду, обласний комітет КПУ пройшов перереєстрацію та змінив назву та юридичну адресу. Саме це, на його думку, стало приводом для такого рішення суду.

«Очевидно, запорізькі комуністи вирішили змінити свою юридичну адресу, адже обласний осередок політичної партії не може не бути юридичною особою. В цьому випадку постає питання до суду, який просто не захотів займатися цією справою, тому і порекомендував переадресувати позов до Києва. В будь-якому випадку, ми не припинятимемо шукати законні шляхи для того, щоб демонтувати пам’ятник тоталітарному вождеві, який був повторно встановлений в Запоріжжі», - зауважив Д.ХАРЬКОВ.

Як повідомлялося, 7 листопада 2011 року Запорізький обласний комітет Комуністичної партії України відновив пам’ятник Сталіну після того, як його було невідомими підірвано у 2010 році.

8 листопада 2011 року координатор ГІ «Оновлення країни» у Запоріжжі Д.ХАРЬКОВ оскаржив встановлення пам’ятника Сталіну у Орджонікідзевському районному суді м. Запоріжжя.