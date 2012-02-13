Клінтон і Сікорський обговорили ситуацію в Україні

Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН обговорила з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського МЗС, телефонна розмова Х.КЛІНТОН та Р.СІКОРСЬКОГО відбулася 11 лютого за ініціативи американської сторони і була присвячена в першу чергу ситуації у Сирії.

"Говорили також про ситуацію в Україні. Міністр СІКОРСЬКИЙ поділився спостереженнями після нещодавньої поїздки до Києва", - відзначили у прес-службі.

Співрозмовники обговорили також ситуацію в Ірані, польсько-американську співпрацю, співпрацю у рамках НАТО, у тому числі операцію в Афганістані та участь Польщі у створенні системи протиракетної оборони у Європі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Р.СІКОРСЬКИЙ у ході візиту до Києва взяв участь у засіданні керівництва МЗС України та Польщі, зустрівся з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, представниками української опозиції та донькою екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією.