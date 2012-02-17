ЗМІ: На місце Клюєва є п'ять претендентів

Претендентами на посаду першого віце-прем'єр-міністра на сьогодні є Ірина АКІМОВА, Сергій ТІГІПКО, Сергій АРБУЗОВ, Юрій БОЙКО і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Про це пише газета «Комсомольская правда в Украине», посилаючись на свої джерела в Партії регіонів і думки політологів.

«Можливо, саме В.ХОРОШКОВСЬКИЙ обійме посаду. Не виключено, що сумістить два крісла - віце-прем'єра і міністра фінансів. Хоча досвіду у нього замало», - висловив думку заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Також видання пише про можливу зміну міністра закордонних справ. За інформацією газети, до чинного міністра Костянтина ГРИЩЕНКА є кілька претензій. Перша і головна з яких, пише «КП», незадоволення роботою міністерства із Заходом.

«Не підписано асоціацію з ЄС, немає прогресу щодо безвізовому режиму, немає особливих успіхів на Сході. Це може стати приводом для відставки», - погоджується політолог Володимир ФЕСЕНКО. На його думку, гарантій для К.ГРИЩЕНКА зараз немає, хіба що найближчим часом буде парафовано угоду про асоціації з ЄС - але це, на його думку, маловірогідно.

Газета пише, що у числі ймовірних наступників К.ГРИЩЕНКА - його заступник Руслан ДЕМЧЕНКО, а також Петро ПОРОШЕНКО.

Газета прогнозує зміни і в гуманітарному блоці уряду.

«Те, що Раїса БОГАТИРЬОВА керуватиме гуманітарним напрямом, може говорити про швидку зміну профільних міністрів або їх заступників. За словами джерела "КП" у Партії регіонів, глава Мінкульту Михайло КУЛІНЯК викликав незадоволення, звільнивши директорів кількох музеїв (зокрема Києво-Печерської лаври і Софії Київської). Хоча замінити його поки нема ким. А от Дмитро ТАБАЧНИК поза небезпекою - у нього встановилися хороші особисті стосунки з БОГАТИРЬОВОЮ», - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем'єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.