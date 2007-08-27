Заступник голови ЦВК не виключає визнання виборів недійсними

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА прогнозує судові позови про визнання позачергових виборів недійсними, якщо Конституційний Суд не ухвалить до дня голосування рішення за сьогоднішнім поданням Президента щодо голосування громадян, які виїжджають за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення А.МАГЕРА висловив в інтерв’ю журналістам.

А.МАГЕРА підкреслив, що, на його думку, в законі про вибори народних депутатів в частині, що стосується голосування громадян, які виїжджають за кордон за три дні до виборів, містяться окремі ознаки невідповідності Конституції. Він підкреслив, що може на 90% гарантувати, що це може призвести до судових позовів.

Водночас, він зауважив, що сьогодні, крім рішення КС, відсутні законні механізми зміни цієї норми.

А.МАГЕРА нагадав, що Президент просить розглянути його подання невідкладно, за скороченою процедурою. І тому, на його думку, Конституційний Суд може встигнути ухвалити відповідне рішення приблизно за тиждень до дня голосування.

Він нагадав, що після рішення КС відповідні норми закону втратять чинність. І тоді не буде підстав визнати вибори недійсними. «З точки зору права, жодної перспективи в суді не буде, якщо буде рішення КС напередодні дня виборів», - підкреслив А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, до Конституційного Суду надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положення частин дев`ятої, десятої, вісімнадцятої статті 102 (три) Закону України «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України. Президент вважає, що передбачене Законом обов`язкове виключення громадян зі списків виборців є безпосереднім обмеженням конституційних виборчих прав громадян України.