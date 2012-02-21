Герман: Табачник, як і Валуєв, не вічний

Радник Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що до ініціатив щодо зменшення кількості годин української мови у школах, треба ставитися по-філософськи і досить спокійно. Про це вона сказала в інтерв`ю Радіо "Свобода".

"По-перше, Табачник, як і Валуєв, не вічні. А по-друге, така є ментальність українського народу. Наші люди радше зроблять ефективніше, коли треба робити навпаки. Згадайте роки, коли при владі була помаранчева команда, тоді навпаки було, я б сказала, певне нав’язування української мови для східних регіонів, для Криму, але це дало цей ефект. Така вже природа українців, що, коли їм забороняти, то вони краще будуть за це боротись", - зазначила вона.

"Тому я не знаю, чи ці смішні ініціативи нинішнього Міністерства освіти матимуть той ефект, на який розраховують їхні ініціатори", - зазначила політик.

Вона також нагадала, що "українська мова пережила Валуєвські укази, українська мова буде існувати і розвиватися доти, доки будуть жити на світі українці".

"Тому я оптимістично налаштована, і вірю, що державна мовна політика буде покращуватися", –резюмувала вона.