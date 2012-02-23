Шкіль чув, що Порошенко відмовився від міністерського крісла
13:14, 23 лютого 2012Політика
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Каже, з ним говорили годину тому
Петро ПОРОШЕНКО відмовився від посади міністра економіки, заявляє народний депутат, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ШКІЛЬ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
«Іван Григорович КИРИЛЕНКО бачився з ним тут, у Верховній Раді, і він (П.ПОРОШЕНКО) йому сказав, що він відмовився», - сказав А.ШКІЛЬ.
На запитання, чи відбулася ця зустріч саме сьогодні, А.ШКІЛЬ відповів: «Так, десь годину тому».
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