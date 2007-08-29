У Європарламенті нарешті зрозуміли, чим ПР відрізняється від БЮТ
І запропонували Україні «ширку»
|Марек СІВЕЦЬ
"Якщо я порівнюватиму цю зустріч з іншими, які відбулися у минулому, я бачу, що мова спілкування стала набагато кращою і більш загальною для всіх політичних партій: було менше агресії, менше жорсткої конфронтації, але, і що для мене дуже важливе, я можу відрізнити, наприклад, Партію регіонів і Блок Юлії Тимошенко", - сказав він після закінчення слухань в інтерв`ю українським журналістам.
На думку Сивеця, політичні сили України "почали усвідомлювати, як треба слухати". "До цього діалогу в Україні був діалог глухих із сліпими - вони могли тільки говорити, але не хотіли слухати. Зараз я побачив значний інтерес, що нове", - підкреслив він.
Віце-президент Європарламенту вважає, що "дискусія про будь-яку майбутню коаліцію, будь-які угоди починаються з того, що люди починають слухати". "Я думаю, що це - значний крок уперед. Я вірю, що в результаті виборів буде можливість створити коаліцію, і я підтримую якомога ширшу коаліцію", - сказав Сивець.