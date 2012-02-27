Польський експерт: українська влада йде шляхом Лукашенка і Путіна

Українська влада вироком колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ хоче залякати суспільство, а такий суворий вирок може свідчити про підготовку "силового сценарію" на парламентських виборах восени цього року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян ПЭКЛО.

"Це метод залякування суспільства та спосіб показати людям, що влада не здасться, і якщо будуть протести після фальсифікацій виборів, то буде подавляти їх силою", - сказав він, коментуючи сьогоднішнє рішення українського суду.

Експерт сказав, що таким чином українська влада йде шляхом Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА та чинного глави російського уряду, який практично гарантовано знову очолить Росію за підсумками виборів Президента у березні, Володимира ПУТІНА.

"Це однозначно та остаточно може віддалити Україну від Європейського Союзу", - сказав співрозмовник УНІАН.

Я.ПЄКЛО зауважив, що навіть якщо узгоджений наприкінці минулого року договір про асоціацію з Україною буде найближчим часом парафований, то все одно він майже не має шансів бути запровадженим в дію у випадку продовження порушення демократичних стандартів, які мають місце в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд Києва в жовтні минулого року засудив колишню главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО до семи років тюрми за перевищення службових повноважень під час підписання газового контракту з Росією в 2009 році.

Представники Євросоюзу неодноразово називали справу Ю.ТИМОШЕНКО "політичною", добиваючись її звільнення та дозволу для неї та інших опозиціонерів - серед яких Ю.ЛУЦЕНКО - участі у парламентських виборах 2012 року.

ЄС також називав умовою підписання та ратифікації узгодженого наприкінці минулого року договору про асоціацію з Україною, який досі не парафовано, проведення чесних виборів до Верховної Ради.