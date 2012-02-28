Чорновіл: думаю, Путін не забув ляпасів від Януковича

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (позафракційний) вважає, що в разі перемоги Володимира ПУТІНА на президентських виборах в Російській Федерації, українській владі буде набагато важче врегульовувати питання з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав на прес-конференції.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що під час президентський виборів в Україні В.ПУТІН “висловлював явні побажання і підтримку Юлії ТИМОШЕНКО”, а не Вікторові ЯНУКОВИЧУ.

За його словами, В.ПУТІН “кілька разів одержав політичний ляпас від В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, під час одного з приїздів до Києва, де йому багато, що обіцяли, а поїхав він практично ні з чим, що йому ледве не коштувало втрати серйозних балів у їхньому з МЕДВЕДЄВИМ конкурсі за те, “кто более матери истории ценен”.

“Я думаю, що він (В.ПУТІН - УНІАН) цього не забув,” - зазначає Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому наголосив, що в разі обрання В.ПУТІНА президентом РФ “українській владі буде набагато важче вирулювати в ситуації, коли вона не навчилася з росіянами розмовляти паритетною мовою”. Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що “ПУТІН це не МЕДВЕДЄВ, і він буде нас дотискувати”, зокрема, в інтеграційних питаннях.

Водночас додав, що “знаючи його характер (йдеться про В.ЯНУКОВИЧА - УНІАН), якщо він ще досі залишається мужчиною, якщо це так, то, за деякими принципами його характеру, він мав би зірватися”. “Я не здивуюся, якщо в якийсь момент він дійсно займе достатньо жорстку протиросійську політику, коли його почнуть дотискати в особливо болісний спосіб, ну скажемо, обмежать жорстко транзит через Україну,” - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.