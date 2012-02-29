Янукович-молодший став куратором Кіровограда від ПР

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді призначила народного депутата Віктора ЯНУКОВИЧА куратором Кіровограда.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ у новому статусі вперше відвідав Кіровоград, де зустрівся з керівництвом області. Розмова торкнулася теми розвитку місцевого аеропорту, який потребує добудови посадково-злітної смуги. За словами голови Кіровоградської ОДА Сергія ЛАРІНА, для цього необхідно 4-5 млн. грн., до вирішення питання залучено народних депутатів, які представляють регіон у парламенті.

Також губернатор відзначив проблему виплати заборгованої зарплати і повернення трудових книжок працівникам Олександрійського буровугільного комплексу, підприємства якого кілька років тому перейшли у приватні руки.

«Про цю проблему я не чув, а так би ми її давно вирішили», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

С.ЛАРІН також згадав про нещодавній резонанс довкола обласного перинатального центру. Він підкреслив, що сьогодні в центрі перебувають 25 жінок і незабаром на світ з`явиться перше немовля.

В.ЯНУКОВИЧУ презентували проект «Ветеран-online» у Кіровоградському педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка. Цей проект передбачає створення сторінок ветеранів війни у соціальних мережах. Активісти слідкуватимуть за наповненням сторінок, підтримуватимуть зв`язок між ветеранами тощо. Депутат відзначив унікальність і потрібність реалізації такого проекту.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ ознайомився із роботою «гарячої лінії» голови Кіровоградської облдержадміністрації, навіть попрацював оператором, прийнявши дзвінок, йдеться у повідомленні.