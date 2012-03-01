Яценюк обіцяє другий номер у списку жінці

Другим номером у виборчому списку «Фронту Змін» буде жінка, заявляє голова партії Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», сьогодні в ході дискусії «Зміцнення політичних партій через залучення жінок», організованій Національним демократичним інститутом та Програмою розвитку ООН, він зауважив, що для активної участі жінок у політичному житті необхідне не тільки гендерне квотування, а й, передусім, гарантування жінкам рівних можливостей для реалізації в політиці.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що у партії «Фронт Змін» ще минулого року було створено жіноче крило. Завдяки йому, наголосив він, розпочалася робота у нових для партії напрямках, зокрема, було започатковано програму «Мати-героїня».

«Уряд відмовляється реєструвати жінок, які підпадають під категорію «мати-героїня» з однієї причини: тому що реєстрація – це додаткові соціальні виплати. У нас просто вже десятки успішних ситуацій, коли жінки, які заслуговують на це, завдяки «Фронту Змін» отримують відповідну допомогу», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Також у кіровоградському «Фронті Змін» стартувала програма, яка має на меті попередження онкозахворювань у жінок. «Здоров’я нації стало частиною політичної програми партії», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Он підкреслив, що 33,5% членів партії - жінки. Жінки також представляють 21% депутатів рад усіх рівнів від «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що другим номером у партійному списку «Фронту Змін» на виборах до парламенту восени буде жінка: «Номером два у списку партії «Фронт Змін» буде жінка. Я можу гарантувати, що особисто буду робити все для того, аби у керівних органах партії в нас було представлено якнайбільше жінок», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» нагадав, що у таких країнах як Чехія, Литва, Польща і Угорщина не менше 20% жінок повинні бути присутні як у керівних органах партії, так і в партії загалом.

«Але справа не тільки у квотуванні. Квотування - це імперативна норма, в які повинно зазначатись, що «жінок не менше, ніж». Та справа не стільки в тому, скільки буде передбачено відсотків, а які можливості надані. Якщо двері відкриті, то процентне співвідношення може бути зовсім інше – 20, 30, 40, 50%. Тож мову треба вести про рівні можливості, про рівний доступ і про те, щоб кожна жінка мала можливість себе проявити», - сказав він.

«Активна участь жінок у політичній діяльності змінить цілий ряд питань, які обговорюються в українській політиці - починаючи з питань отримання місця у дитячому садку для дитини і закінчуючи питаннями, які стосуються медичного забезпечення, градації мінімальної заробітної плати для різних категорій, зокрема для жінок, які самостійно виховують дітей. Це стосується і дискусії, якої взагалі в Україні ніколи не було - щодо можливості чи неможливості аборту і забезпечення контрацептивами», - наголосив він.

Лідер «Фронту Змін» нагадав, що в Україні більшість населення – жінки. «І тому ціль, якої ми маємо прагнути, це представництво жінок і чоловіків у політиці 50 на 50 – це справедливий рівень. Тому треба, щоб партії самостійно, по-перше, визначали рівень представлення жінок, по-друге, дотримувались його», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.