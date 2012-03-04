В Україні - 25 виборчих дільниць з виборів президента Росії

Громадяни Російської Федерації, які перебувають в Україні, сьогодні, в день виборів президента РФ, мають змогу проголосувати на 25 виборчих дільницях, які розташовані в 16 регіонах України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначили в УЗГ, усього на території України, зокрема, в Дніпропетровську, Києві, Донецьку, Запоріжжі, Севастополі, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях і Автономній Республіці Крим діє 25 виборчих дільниць, на яких громадяни Російської Федерації можуть віддати свій голос за ту чи іншу кандидатуру на виборах президента своєї країни.

Крім того, як зауважили в МВС, також функціонують шість закритих виборчих дільниць, які розташовані в місцях дислокації Чорноморського флоту РФ. Охорону громадського порядку на всіх виборчих дільницях забезпечують 104 співробітники МВС.