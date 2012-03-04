Прихильників Тимошенко закликають писати їй листи до 8 березня

Прихильники Юлії ТИМОШЕНКО закликають небайдужих українців писати листи екс-прем’єр-міністру в Качанівську колонію.

Відповідне звернення розміщено на сторінці представництва Ю.ТИМОШЕНКО у Facebook.

У ньому прихильники екс-прем’єра дають поштову адресу колонії, де утримується лідер партії "Батьківщина": 61124, Харків, пров. Вишневий, 16, Качанівська виправна колонія №54.

Як зазначається у повідомленні, "за українським законом листи, надіслані на цю адресу, мають бути доставлені Юлії ТИМОШЕНКО".

"У неї немає Iнтернету, навіть її дочка не може з нею вільно спілкуватися. Сьогодні звичайна паперова пошта - це один з не багатьох способів, як вона може відчути ту підтримку, якою переповнені Україна і світ", - наголошують автори звернення.

При цьому вони закликають громадян України надіслати на вказану адресу листівку з привітаннями Ю.ТИМОШЕНКО до 8 Березня. "Напиши їй лист, з якого ця мужня жінка дізнається, що у битві із беззаконням вона не одна, що насправді десятки мільйонів українців вірять у зміни, що в усьому світі приклад Юлі надихає всіх, хто готовий кинути виклик несправедливості. Нехай кожна літера, кожне слово в наших листах додадуть їй сил і твердості духу!" - зазначається у повідомленні.