Луценко підозрює, що влада сильно образилася

Колишній міністр внутрішніх справ України ЮРІЙ ЛУЦЕНКО не виключає нових кримінальних справ і строків.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 36 від 5 березня).

«Підозрюю, що влада сильно образилася на мої, як завжди, жорсткі оцінки, висловлені в останньому слові», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На питання про можливе місце відбування строку він відповів: «Думаю, що після апеляції мене відправлять до колонії для колишніх співробітників правоохоронних органів у Чернігівській області». «Не знаю, які там умови, і як мене зустрінуть ті, хто був засуджений за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС. Житиму, як всі, і постараюся залишитися людиною», - додав колишній міністр внутрішніх справ.

Відповідаючи на питання, чи залишалася у нього надія на виправдання у суді, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я добре знаю характери і замовника, і виконавців розправи наді мною. У перший місяць ув‘язнення вони одержували кайф навіть від переглядання записів відеоспостереження у моїй камері. Тому ілюзій у мене не було».

За його словами, «рідні, правда, вірили в чудо гуманізму до останнього. Тому я переживав тільки за те, щоб вони витримали удар, і своїми емоціями не доставили радості ворогам».

На питання, що означає для його родини конфіскація майна, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «На мені числиться невеликий банківський рахунок з ще радянським внеском і частина батьківської квартири в Рівному». За його словами, після суду дружині зателефонували знайомі і повідомили, що ветерани МВС ухвалили рішення сплатити так звані «збитки від проведення злочинних урочистостей» до Дня міліції.

«Зараз я думаю над цією пропозицією. З одного боку, я вважаю божевільним розглядати виконання указу Президента про День міліції як злочин. Тим більше, що Міністерство юстиції чітко роз`яснило, що термін "святкові заходи", які заборонив на час фінансової кризи Кабінет міністрів, законодавством не визначений. Та й Держказначейство стверджує, що всі платежі були законними», - підкреслив екс-міністр.

При цьому він зазначив, що йому «приємний цей жест солідарності людей, з якими і для яких я працював, тим більше, що виплатити таку суму своїми силами я не можу».

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після виступу на судових дебатах і останнього слова «відчував, що виклав вагомі юридичні докази невинності і зрозумілі політичні причини розправи, що відбувається над опозицією». «Я не пішов на поводі у шулерів з Генпрокуратури, які демонстрували готовність пом`якшення покарання, якщо я хоч трохи прогнуся. Достатньо було не критикувати особисто ЯНУКОВИЧА, не називати правлячу сім`ю мафією і т.д. Достатньо було не визнати вину, а хоча б промовчати на брехню Рената КУЗЬМІНА про те, що я її частково визнав. Цього задоволення я їм не приніс», - сказав він.

За словами екс-міністра, він відчував підтримку людей - «і соратники, і арештанти, і конвой, і персонал СІЗО без зайвої патетики твердо тиснуть мені руку».

«Не приховаю, після суду спав погано. Було відчуття образи і навіть злості. Але вже на другий день я це подолав. Прагну думати про позитив і пропонувати його оточуючим», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.