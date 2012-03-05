Наливайченко думає, що перемога Путіна несе загрозу самій Росії

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що обрання Президентом Російської Федерації Володимира ПУТІНА несе загрозу самій Росії.

Про це йдеться в коментарі політика, переданому УНІАН прес-службою партії «Наша Україна».

«У Росії перемогли царизм, авторитаризм та курс на реставрацію СРСР», – заявив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що російські вибори є прикладом імітаційної демократії. «Вибір росіян був підневільний, повністю контрольований владою. Усі реальні і небезпечні для режиму опоненти навіть не були допущені до участі у виборах, паралельний підрахунок голосів було зірвано, а незалежні спостерігачі зафіксували тисячі грубих порушень у день голосування», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Це – Піррова перемога. У стратегічному плані вона несе за собою поразку особисто В.ПУТІНУ і, на жаль, самій Росії, де загострюється конфлікт між реакційними силами та надією нового російського громадянства на життя в нормальній, демократичній країні. Це – не перемога. Це – агонія політичного і суспільного організму, який дуже довго не лікувався», - зауважив політик.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «нове президентство В.ПУТІНА є викликом для демократичного розвитку та європейського вибору України. І українським політикам як у владі, так і в опозиції вже не вдасться цього не помічати. Треба припинити безглузду політику багатовекторності нинішньої влади, яка насправді є лише «умиротворенням монстра».

«Україні потрібна нова влада, яка не прогинатиметься перед Кремлем і не торгуватиме національними інтересами. Нашою стратегічною метою і єдиною відповіддю на нові зовнішні обставини має стати перемога української демократичної та патріотичної опозиції на парламентських виборах у жовтні 2012 р.», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.