Тягнибок закликає забути про демагогію, а не про об'єднання

Лідер ВО " Свобода" закликає опозицію не уникати політичного об`єднання в принципі, а говорить про неможливість об`єднання без спільної політичної платформи.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

"Вчора, виступаючи у Житомирі, О.ТЯГНИБОК говорив не про неможливість об`єднання в принципі, а про неможливість об`єднання без спільної політичної платформи", - зазначили у прес-службі.

При цьому уточнюється, що вчора на зустрічі з житомирянами О.ТЯГНИБОК не мав на увазі конкретні заклики до опозиції, а вів "камерну розмова з громадськістю, яка прийшла на зустріч і звертався до конкретних людей, які ставили запитання ".

"Говорилося зовсім не про те, щоби забути про об`єднання в принципі, а про те, що треба забути про безплідну демагогію на тему об`єднання, яке нібито саме по собі є панацеєю від усіх бід", - переконаний О.ТЯГНИБОК.

"Оскільки, навіть об`єднавши усі без винятку сили, які називають себе опозиційними, без чіткої спільної мети, без єдиного плану дій ми нічого не досягнемо. Ми отримаємо те, чим закінчили усі попередні штучні передвиборчі об`єднання", - зазначає політик.

О.ТЯГНИБОК також наголосив, що "єднання саме по собі не може бути самоціллю. А лише – дієвим інструментом досягнення актуальної мети: повалення режиму ЯНУКОВИЧА та ліквідації катастрофічних наслідків його діяльності".

О.ТЯГНИБОК уточнив також, що "українці дійсно не раз були свідками популістсько-механічних "об`єднань" і "блоків" під вибори, які відразу після виборів перетворювалися в кращому разі у "лебедя, рака і щуку". А то й у "тераріум" внутрішніх конфліктів. Саме такі об`єднання закономірно ставали "нетривалими і малопродуктивними". Перед усім – через відсутність будь-якої спільної політичної платформи та єдиного плану дій".

Як заявляє О.ТЯГНИБОК, мета ВО "Свобода" – повалення режиму В.ЯНУКОВИЧА а не ув`язнення патріотичної молоді, протестну діяльність слід провадити мудро, організовано та ефективно.

Політик зазначив, що ніколи не робив закликів до опозиції поза очі.

"Бо коли я хочу закликати до чогось опозицію, то закликаю опозицію. Наприклад, на засіданні Комітету опору диктатурі або у відкритому зверненні. Жоден із речників "Свободи" ніколи не дозволяв собі робити якісь заклики до партнерів поза очі", - наголосив він.