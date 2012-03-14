Католики Одеси б'ють на сполох: у місті руйнують пам'ятку архітектури

Одеська громада віруючих Римо-католицької церкви вимагає від Генерального прокурора України та владних структур, що забезпечують охорону об’єктів культурної спадщини, притягнення до відповідальності осіб, причетних до навмисного руйнування одеської пам’ятки архітектури №2952 – будівлі, що входила в минулому столітті до храмового комплексу кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці.

Про це заявив на прес-конференції в нижньому храмі собору юрист громади Володимир БОШТАН, зазначивши, що «заяву про притягнення до відповідальності винних у скоєнні злочину, за ознаками ч.1 ст. 270 Кримінального кодексу України надіслав півмісяця тому Генпрокурору Віктору ПШОНЦІ єпископ Одесько-Сімферопольський Броніслав БЕРНАЦЬКИЙ». Однак, за його словами, заходів прокурорського реагування поки що не вжито.

Між тим, зазначив В.БОШТАН, «фахівцями Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації незаперечно встановлено, що власники приватного підприємства «Модесса», порушуючи торік при ремонті будівлі-пам’ятки архітектури №2952 вимоги ст. 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини», навмисне пошкодили одну із бокових стін».

Юрист надав учасникам прес-конференції офіційний документ, підписаний начальником Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА Надією ШТЕРБУЛЬ, в якому наведено офіційні висновки фахівців Управління, що провели огляд пошкоджень будівлі-пам’ятки на вулиці Катерининській, 33.

Як зазначається у висновку фахівців Управління, всупереч вимогам погодженої проектної документації, правопорушники на боковому фасаді будівлі вирубали на місці «віконного прорізу двері, а на прилеглому газоні - тверде покриття для підходу до дверей».

Керуючись ст.30 Закону «Про охорону культурної спадщини», Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини «складено акт про вчинення правопорушення у сфері охорони культурної спадщини» і 18 січня поточного року направлено припис дирекції ПП «Модесса» з вимогою – «приведення будівлі-пам’ятки та прилеглої до неї території у відповідність до погодженої проектної документації».

Начальник Управління Н.ШТЕРБУЛЬ також вважає за необхідне «застосувати штрафні санкції до осіб, з вини яких допущено правопорушення, відповідно до вимог статей 44 і 45 Закону «Про охорону культурної спадщини».

Нагадаємо, 22 лютого близько 300 представників католицької громади одеського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці Римо-католицької церкви також провели акцію молитовного стояння проти спроб рейдерського захоплення землі, що прилягає до храму, і бездіяльності міської влади.

Парафіяни тримали в руках плакати з написами: «Католики Одеси не є громадянами другого сорту», «Засновники Одеси Рішельє, Ланжерон, Дерібас теж були католиками», «Прокурори МОЛИЦЬКИЙ і ФУРТАТ, не дозволяйте зневажати закон!» та інші.

За словами парафіянки храму Валентини РОМАНОВСЬКОЇ, «віряни обурені спробами комерційної структури захопити територію, що прилягає до собору на Єкатерининській вулиці, 33, і бездіяльністю влади».

Зокрема, єпископ Римо-католицької церкви Б.БЕРНАЦЬКИЙ сказав журналістам, що «вже 20 років разом з членами громади марно звертається до мерії з проханнями узаконити прихрамову територію - від воріт до стін храму».

Б.БЕРНАЦЬКИЙ також нагадав, що сусідню з храмом будівлю, в якій ще півстоліття тому жив католицький священик, а діти одеситів вивчали Катехізис, було незаконно відчужено, і в цьому приміщенні засновано комерційну фірму.

«Мало того, що влада будівлю продала, - зазначив єпископ, - так тепер її господар хоче забрати у нас прихрамову територію. Знімають церковні ворота, зрізають замки. Якщо все це продовжиться, ми не зможемо проводити хресні ходи навколо храму…», - сказав Б.БЕРНАЦЬКИЙ.

За його словами, влада Одеси вже тричі у минулому році відмовляла віруючим католикам у проведенні хресної ходи. «Без пояснення причин нам заборонили пройти навіть тротуаром поряд із собором, - підкреслив єпископ. - Це ганьба, що ми, одесити, не маємо права пройти тротуаром…», - сказав єпископ.

Учасники акції оприлюднили звернення, у якому, зокрема, йдеться, що упродовж «останніх декількох місяців у розташованій поряд із собором будівлі магазина проводяться ремонтні роботи, а також переритий двір ззовні будівлі, робляться під'їзди до нього і блокуються під'їзди до костьолу, що вказує на спроби власників захопити землю незаконним шляхом».

Парафіяни заявили, що органи місцевої влади і прокуратури, куди зверталися представники громади, “не діють, фактично покриваючи дії рейдерів у центрі міста. Своїм виходом на вулицю ми бажаємо винести в публічну сферу ту проблему, яку представники муніципальної влади намагаються приховати від суспільної уваги”.