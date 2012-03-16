Хорошковський про волю Януковича, недоречні ігри, корупцію та торгівлю людьми

Органи державної влади України до кінця квітня повинні прийняти акти, які передбачені Планом дій з лібералізації ЄС візового режиму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час восьмого засідання Координаційного центру з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Він зазначив, що ці акти треба прийняти на виконання вказівки Президента.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ звернув особливу увагу на необхідність прийняття у Верховній Раді законопроекту щодо документів з біометричними даними і законопроектів у сфері боротьби з корупцією. «Запровадження біометричних документів для виїзду за кордон є технічним завданням. З даного питання є чітка політична воля Президента та доопрацьований з ЄС урядовий законопроект. Будь-які лобістські ігри з даного питання недоречні», - підкреслив перший віце-прем’єр.

Також під час засідання було детально обговорено шляхи створення антикорупційного органу з урахуванням вимог GRECO (Group of States Against Corruption). В.ХОРОШКОВСЬКИЙ дав доручення відповідним органам виконавчої влади щодо опрацювання компромісного законопроекту з даного питання.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ дав доручення найближчим часом винести на розгляд уряду Державну програму з протидії торгівлі людьми.