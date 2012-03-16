У ПР підтвердили, що Тігіпко стане другою людиною в партії

Після рішення з`їзду партії «Сильна Україна» про ліквідацію партії завтра лідер цієї політсили Сергія ТІГІПКА буде обрано заступником голови Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, завтра планується, що перед з`їздом Партії регіонів проходитиме перший етап з`їзду «Сильної України», на якому має бути прийняте рішення про вливання партії «Сильна Україна» в Партію регіонів.

Після цього делегація із з`їзду «Сильної України» прийде на з`їзд Партії регіонів, де буде вручено партійний квиток партії С.ТІГІПКО і його буде обрано заступником голови Партії регіонів.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що після цього делегація партії «Сильна Україна» покине з`їзд Партії регіонів і буде проведено другий етап з`їзду цієї партії, де буде вирішено питання про юридичний розпуск партії «Сильна Україна».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що партія «Сильна Україна» «буде скасована».

На запитання журналістів, скільки місць к керівництві партії можуть зайняти представники «Сильної України», О.ЄФРЕМОВ відповів: «Ми вивчаємо питання кадрової ситуації в партії «Сильна Україна», і ті пропозиції, які вони висувають, можливо, будуть розглянуті».

При цьому він наголосив, що про жодні переваги і привілеї при вступі до Партії регіонів не може бути мови.

«Перевага і привілеї в нашій партії тільки одне – засукавши рукави багато працювати, інших переваг жодних немає», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Він не відповів на запитання, скільки округів може відійти партії «Сильна Україна» на парламентських виборах.

За його словами: «Ми не рахували ще і це неможливо порахувати».

Він нагадав, що на сьогодні немає ще розподілу округів, немає ще соціологічних вимірювань, щоб знати, хто з кандидатів має високий рейтинг у тому чи іншому окрузі.